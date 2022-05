My Hero Academia: tutti i dettagli sul primo episodio speciale (Di lunedì 9 maggio 2022) My Hero Academia è un manga e anime incentrato sul mondo supereroistico, con poche attinenze con gli sport. L’episodio dove i protagonisti diventavano parte della Hero League Baseball, una parodia di una delle leghe professionistiche giapponesi, era stato solo un pesce d’aprile. Prima della sesta stagione Studio Bones si cimenterà nella produzione di due episodi speciali, la cui proiezione del primo è prevista per l’estete 2022. Di questo episodio speciale sappiamo per ora, grazie alla pubblicazione su Weekly Shonen Jump, solo che sarà incentrato sul baseball. Perciò il pesce d’aprile diventerà in realtà una sorpresa per i fans. My Hero Academia: i dettagli dello speciale I giovani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Myè un manga e anime incentrato sul mondo supereroistico, con poche attinenze con gli sport. L’dove i protagonisti diventavano parte dellaLeague Baseball, una parodia di una delle leghe professionistiche giapponesi, era stato solo un pesce d’aprile. Prima della sesta stagione Studio Bones si cimenterà nella produzione di due episodi speciali, la cui proiezione delè prevista per l’estete 2022. Di questosappiamo per ora, grazie alla pubblicazione su Weekly Shonen Jump, solo che sarà incentrato sul baseball. Perciò il pesce d’aprile diventerà in realtà una sorpresa per i fans. My: idelloI giovani ...

Advertising

lillydessi : My Hero Academia: il cosplay di Camie di missbricosplay è svampito ma pronto all'azione - - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: My Hero Academia: annunciati due episodi speciali - AnimeClick : My Hero Academia: annunciati due episodi speciali - Itsrainbowgirl1 : @simoonlights Sì, farò sabato con il cosplay di tsuyu asui di my hero academia e domenica senza. Tu? Anche se vista… - _whalien13 : e anche oggi ho riempito la timeline di: spy x family, jujutsu, haikyuu, my hero academia, shinee e one piece. you're welcome. -