Milan, CdS: “Più forti della maledizione” (Di lunedì 9 maggio 2022) Milan INTER CORRIERE DELLO SPORT – Il Milan batte il Verona e raggiunge quota 80 punti effettuando il controsorpasso all’Inter. I rossoneri hanno raggiunto questa quota punti, ben dieci anni dopo. Allora era sempre 80 punti ma furono raggiunti in occasione dell’ultima giornata di campionato. Quest’oggi il record può essere infranto, visto che mancano ancora 180? a termine della stagione. L’edizione odierno del Corriere dello Sport, in risposta al ‘Fatal Verona, ha aperto con ‘Neppure la maledizione ferma il Milan’. “La doppietta di Tonali e Florenzi hanno scacciato via i fantasmi della Fatal Verona e hanno dato al Milan la chance di avvicinarsi allo Scudetto, superando nuovamente l’Inter. I calcoli sono semplici, il Milan potrebbe vincere lo Scudetto ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)INTER CORRIERE DELLO SPORT – Ilbatte il Verona e raggiunge quota 80 punti effettuando il controsorpasso all’Inter. I rossoneri hanno raggiunto questa quota punti, ben dieci anni dopo. Allora era sempre 80 punti ma furono raggiunti in occasione dell’ultima giornata di campionato. Quest’oggi il record può essere infranto, visto che mancano ancora 180? a terminestagione. L’edizione odierno del Corriere dello Sport, in risposta al ‘Fatal Verona, ha aperto con ‘Neppure laferma il’. “La doppietta di Tonali e Florenzi hanno scacciato via i fantasmiFatal Verona e hanno dato alla chance di avvicinarsi allo Scudetto, superando nuovamente l’Inter. I calcoli sono semplici, ilpotrebbe vincere lo Scudetto ...

Advertising

InteristaForev4 : Cds: 'il Milan può festeggiare già Domenica'. Vedete a me non mi da fastidio solo se il Milan squadra di giocatori… - fcin1908it : EDICOLA CDS / Milan, mani sullo scudetto: i rossoneri si si riportano a +2 sull’Inter - FcInterNewsit : Prima CdS - Mani sullo Scudetto, già domenica il Milan può festeggiare - InterClubIndia : RT @fcin1908it: EDICOLA CDS - Il diavolo dentro. Milan per il sorpasso sull'Inter - infoitsport : EDICOLA CDS – Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti -