Maxi sequestro nel porto di Napoli, scarpe pericolose per la salute (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Maxi sequestro di calzature risultate pericolose per la salute è stato effettuato nel porto di Napoli dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1: erano realizzate in materiale plastico, provenienza cinese e destinate a società con sede a Roma. Le analisi condotte su campioni rappresentativi degli articoli in importazione hanno consentito di accertare la presenza di ftalati con concentrazioni significativamente superiori ai limiti stabiliti: gli ftalati sono prodotti chimici che vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la modellabilità, sono considerati degli interferenti endocrini, capaci di causare gravi danni allo sviluppo del sistema riproduttivo, al metabolismo e al sistema ...

