Lotito sorprende tutti | “Neanche se regalassi i biglietti ci sarebbe lo stadio pieno!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 maggio 2022) Claudio, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club, Lazio Style Channel, nel giorno del suo compleanno. Tema principale le polemiche dei tifosi per il caro: “Non voglio assolutamente fare polemica, capisco la crisi economica che non è certo un aspetto banale. Però va detto che la Lazio ha una presenza limitata allorispetto a tante altre squadre, che vantano un numero di spettatori elevato, a prescindere dalle proprie posizioni in classifica”.Lazio ContestazioneIl patron biancoceleste ha poi aggiunto: “Suiho promosso spesso campagne favorevoli, ma non c’è mai stato lopieno.sei ...