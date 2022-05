LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: primo set del russo, ma l’azzurro vende cara la pelle (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Perde il controllo del dritto l’azzurro. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE Zeppieri. SET Khachanov, 3-6. A tanto così da annullare la quarta palla set Zeppieri, ma la sua palla corta si infrange sul nastro. AD-40 Mette pressione Khachanov, alla lunga Zeppieri non può resistere. Quarta palla set per il russo. 40-40 Sbaglia il russo, che compie un altro errore con il dritto a sventaglio. Ancora parità. AD-40 CHE PECCATO! Questa volta la risposta sulla seconda finisce in rete! Altro set point Khachanov. 40-40 E annulla anche la seconda! Si cucina per benino il russo, prendendolo in contropiede con lo slice! Vantaggi! 40-30 E ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Perde il controllo del dritto. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE. SET, 3-6. A tanto così da annullare la quarta palla set, ma la sua palla corta si infrange sul nastro. AD-40 Mette pressione, alla lunganon può resistere. Quarta palla set per il. 40-40 Sbaglia il, che compie un altro errore con il dritto a sventaglio. Ancora parità. AD-40 CHE PECCATO! Questa volta la risposta sulla seconda finisce in rete! Altro set point. 40-40 E annulla anche la seconda! Si cucina per benino il, prendendolo in contropiede con lo slice! Vantaggi! 40-30 E ...

