LIVE Fognini-Thiem 5-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break chirurgico dell’azzurro, che serve per il set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 break Fognini!!! Si prende un rischio di troppo Thiem, che per non perdere campo gioca il dritto in contro balzo, spedendolo in corridoio. Arriva il primo break del match, e lo coglie l’azzurro! 40-AD Molto bene Fabio, che trova profondità e si procura la seconda palla break del game. 40-40 Occasione sprecata dall’azzurro che spedisce fuori la risposta di dritto sulla seconda di Thiem. 40-AD Appena lungo il dritto di Thiem, ed ecco la prima palla break dell’incontro per Fognini! 40-40 Il nastro porta via di pochissimo il dritto dell’austriaco. Si va ai vantaggi in questo nono e delicato gioco. 40-30 Stavolta il rovescio lungolinea di Thiem ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4!!! Si prende un rischio di troppo, che per non perdere campo gioca il dritto in contro balzo, spedendolo in corridoio. Arriva il primodel match, e lo coglie l’azzurro! 40-AD Molto bene Fabio, che trova profondità e si procura la seconda palladel game. 40-40 Occasione sprecata dall’azzurro che spedisce fuori la risposta di dritto sulla seconda di. 40-AD Appena lungo il dritto di, ed ecco la prima palladell’incontro per! 40-40 Il nastro porta via di pochissimo il dritto dell’austriaco. Si va ai vantaggi in questo nono e delicato gioco. 40-30 Stavolta il rovescio lungolinea di...

Advertising

Mason_Croley : Live: Fabio Fognini -110 x5 - zazoomblog : LIVE – Fognini-Thiem primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Thiem #primo #turno - News24_it : LIVE Internazionali a Roma: Sonego e Zeppieri fuori. Stasera Fognini e Giorgi - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Fognini-Thiem, come vedere il match live in tv e in streaming - SkySport : LIVE. Internazionali d'Italia: azzurri in campo e tutta la giornata da vivere su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis… -