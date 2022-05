La slavista Olga Strada | La parata rilanciata dai proclami di Vladimir Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Figlia del Vittorioche fu forse il più grandeitaliano del XX secolo ,è a sua volta unaimportante, e dal 2015 al 2019 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Le abbiano chiesto di spiegarci cosa rappresenta la Piazza Rossa per l'identità russa. A partire dal nome: un omaggio al comunismo? No. In realtà l'assetto della piazza risale a metà del 1400. Quando fu riprogettato anche il Cremlino, per le cui mura Ivan III e la moglie Sofia Paleologo chiamarono architetti italiani. Serviva per dare maggiore spazio al mercato, e fu chiamata in molti modi. Anche Piazza dell'Incendio, per le varie baracchine di legno lì presenti che regolarmente si incendiavano. Poi verso la metà del XVII secolo fu ribattezzata Krasnaya ploshchad', ma nel suo significato ...