La confessione di J-Ax su Fedez | un lungo racconto dal bullismo a scuola al disco Di Sana Pianta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Qual è il pensiero di J-Ax su? Alessandro Aleotti è uno dei tanti split vissuti da Federico Lucia, che in passato ha interrotto anche la collaborazione con Fabio Rovazzi e oggi festeggia il successo di Disumano, la riabilitazione dopo l’intervento e continua la sua attività di influencer e mattatore dei social. In passato i due rapper hanno collaborato nelComunisti Col Rolex (2017) e hanno condiviso iniziative e concerti. Oggi le loro strade sono separate, cos’è successo? Dagli Articolo 31 a DiJ-Ax si è raccontato nel podcast One More Time di Luca Casadei e ha rilasciato tante dichiarazioni e raccontato tanti aneddoti. In primo luogo, quel brutto periodo in cui ha sofferto di mutismo selettivo a causa delle vessazioni dei bulli. Milano gli ha salvato la vita dopo tanti anni a vivere la ...

Dopo aver soffiato sulle candeline lasulla nascita del suo rapporto connon passa inosservata. Chiara Ferragni lo ammette. I festeggiamenti per il trentacinquesimo compleanno dell'imprenditrice sembrano non avere fine. ...Qui, col collega Lazza e il co - conduttore Luis Sal, si è lasciato andare a unaprivata: 'Prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. (... J-Ax, la confessione sulla lite con Fedez: “Non fa per me” J-Ax è tornato a parlare della fine della sua amicizia con Fedez con cui aveva dato vita a una carriera artistica e del perché ha litigato ...Come in molti sapranno solo due giorni fa Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Per l’occasione l’imprenditrice digitale, insieme a suo marito Fedez, ai suoi figli e a diversi amic ...