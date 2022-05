Kofi Kingston | “Io | Xavier e Big E avevamo idee diverse riguardo alla creazione del New Day”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il New Day è ormai una delle stable più longeve del main roster: i tre predicatori della “Power of Positivity” sono ormai insieme da otto anni, anche se tra 2020 e 2021 hanno vissuto uno split che ha poi portato Big E a vincere prima il titolo intercontinentale e poi il WWE Championship. I tre hanno poi vinto innumerevoli titoli tag team, difendendoli grazieFreebird Rule (che permette a una stable di tre o più membri di difendere comunque le cinture tag team). La loro è una delle gimmick più iconiche degli ultimi anni, ma a quanto pare, i tre non avevano intenzione di presentarsi accompagnati da musica gospel, secondo quanto dichiarato da. Una gimmick differente Parlando a Ryan Satin per Out of Character, l’ex campione WWE ha dichiarato che in realtà i tre avrebbero voluto avere una gimmick diversa, ...

Sheamus & Ridge Holland battono Kofi Kingston & Xavier Woods Il match era in programma per WrestleMania Saturday, ma è stato tagliato all'ultimo per motivi di tempo. A vincere è stato il team di Sheamus & Ridge Holland. Edge vs AJ Styles Tag Team Match Vincitori: Sheamus & Ridge Holland vs New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) Single Match Vincitore: Pat McAfee vs Austin Theory Single Match Vincitore: Vince McMahon. Sheamus e Ridge Holland vincono il Tables Match a SmackDown. Durante l'ultima puntata di SmackDown il New Day ha affrontato il duo composto da Sheamus & Ridge Holland. Dopo che Butch risulta disperso e le varie vittorie di recente...