Isola dei Famosi | scontro aperto tra naufraghi | Ecco l’accaduto in diretta VIDEO

(Di lunedì 9 maggio 2022)dei, Nicolas al centro delle polemiche:tracos’è accaduto in direttadei, la quindicesima puntata si apre con un lungotra due. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporis hanno affrontato un duro litigio sull’. Edoardo si è ritrovato faccia a faccia con Nicolas per discutere delle incomprensioni avvenute nel corso degli ultimi giorni. Durante l’accesa discussione Nicolas ha affermato: “Te sei un poveraccio, io queste cose non le faccio” “Ti rode quando gli altri pescano” ha sottolineato Edoardo. Leggi anche –> direttadeidi lunedi 9 maggio Nel corso della diretta ...

SilvanaBellucc6 : Neanche stasera ci sarà la possibilità di mandare Estefanía o Clemente fuori definitivamente???#l'isola dei famosi - mrprovacitu : Vabbè però se non danno il contraddittorio a Clement3 che stamo a fa, noi dobbiamo nutrirci dell’astio dei coniugi russ0 #isola - DiRipalta : QUESTA SERA RIUSCIREMO A MANDARE IN ITALIA UNO DEI DUE CONIUGI RUSSO? PERCHÉ IO... #isola #isoladeifamosi - PasqualeMarro : #MercedeszHenger show all’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi senza parole - chiaram34733971 : @IsolaDeiFamosi Ahahaha alla faccia dei tavassi se va anche nicolas edoardo esce . E se dovesse uscire nicolas megl… -

La lite tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi continua nel corso della nuova diretta dell'Famosi. L'attore è il primo a parlare e ad esprimere il suo pensiero sull'ormai ex amico: 'C'eravamo tanto amati... io e lui diamo un valore diverso ai rapporti, alle amicizie, per me era ...Alvin avverte la conduttrice: i naufraghi potrebbero patire il caldo in puntata e non solo L'inviato dell'Isola dei Famosi, dopo aver spiegato del rapper e del suo recente problema di salute che lo ha ...Sembrava che sull'Isola dei Famosi 2022 l'amicizia tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi fosse a prova di bomba, e invece è bastato pochissimo per fare deflagare tutto. Durante la puntata del 9 ...