Giorgi-Tomljanovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Camila Giorgi dovrà vedersela con Ajla Tomljanovic al primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Esordio assolutamente insidioso per la tennista marchigiana, dotata di un tennis potente e imprevedibile, difficile da contenere se in giornata; i risultati recenti, a partire dal trionfo noto a Montreal, non hanno però sorriso all’azzurra, la quale proverà a ritrovare se stessa proprio sul palcoscenico di Roma. Il calore del pubblico capitolino sarà certamente una marcia in più per l’azzurra, facilmente infiammabile se in buono stato di forma, a discapito dell’ostica australiana. Tomljanovic detiene un rovescio solido e con il quale comanda gli scambi, dunque proprio la diagonale di questo fondamentale sarà probabilmente molto stimolata dall’atleta ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Camiladovrà vedersela con Ajlaal primo turno del tabellone principale degliBNL. Esordio assolutamente insidioso per la tennista marchigiana, dotata di un tennis potente e imprevedibile, difficile da contenere se in giornata; i risultati recenti, a partire dal trionfo noto a Montreal, non hanno però sorriso all’azzurra, la quale proverà a ritrovare se stessa proprio sul palcoscenico di Roma. Il calore del pubblico capitolino sarà certamente una marcia in più per l’azzurra, facilmente infiammabile se in buono stato di forma, a discapito dell’ostica australiana.detiene un rovescio solido e con il quale comanda gli scambi, dunque proprio la diagonale di questo fondamentale sarà probabilmente molto stimolata dall’atleta ...

