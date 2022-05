“Domenica In” 2022-2023, quando inizia la nuova stagione: Mara Venier svela la prima ospite (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche l’anno prossimo Mara Venier sarà al timone di “Domenica In“. Da qualche anno la conduttrice annuncia di voler abbandonare il timone della nave, ma alla fine torna sempre sui suoi passi. La Venier condurrà la quattordicesima edizione personale del famoso contenitore Domenicale di Rai 1, superando così Pippo Baudo. La conduttrice ha addirittura svelato in diretta la data esatta della messa in onda della prossima stagione: “Inizieremo prima“. In questo articolo vi riportiamo le parole della Venier e vi sveliamo quando inizia la stagione 2022-2023 di “Domenica In”. (Continua dopo la foto…) Tutte le notizie su ... Leggi su tvzap (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche l’anno prossimosarà al timone di “In“. Da qualche anno la conduttrice annuncia di voler abbandonare il timone della nave, ma alla fine torna sempre sui suoi passi. Lacondurrà la quattordicesima edizione personale del famoso contenitorele di Rai 1, superando così Pippo Baudo. La conduttrice ha addiritturato in diretta la data esatta della messa in onda della prossima: “Inizieremo“. In questo articolo vi riportiamo le parole dellae vi sveliamoladi “In”. (Continua dopo la foto…) Tutte le notizie su ...

Advertising

ilpost : Tra sabato e domenica diversi giornali e siti di news italiani hanno travisato in maniera piuttosto netta due dichi… - Raiofficialnews : Sarà @LaVenariaReale, patrimonio Unesco e tra i simboli di @twitorino, ad accogliere sul Turquoise Carpet le 40 del… - malleani : The Magliano Weekly domenica 8 mag 2022: Le chiese e le figure ecclesiastiche della Diocesi dei Marsi nel 1898, sec… - sportvicentino : CALCIO SERIE D - L’Arzignano Valchiampo cade in casa con il Campodarsego e domenica si gioca la promozione a Chiogg… - Curiosidinatura : #Gorizia #Trieste Piacevolmente #Carso: DOMENICA 15 MAGGIO (h 9.30-13) “A REDIPUGLIA e sul MONTE SEI BUSI' Escursio… -