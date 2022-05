Barù vuota il sacco su Jessica | ” Se una mi piace mi faccio avanti | non so perché non l’ha capito Non stiamo…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 9 maggio 2022), uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Gf Vip ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada De Miceli, in onda sulle frequenza di Radio Radio. Il food blogger, oltre a parlare della sua esperienza nella casa di Cinecittà, ha rivelato con chi è ancora in contatto e soprattutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Duro scontro trae Lulù (VIDEO) che poi sbotta contro: “Per leccare il cu*o ad un uomo stai…” Gf Vip,stronca(VIDEO): Sono io che non voglio, non mi. Fatemi uscire e …” Gf Vip,si mette soprae cerca di baciarlo, ma lui si sposta ...