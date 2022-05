Avanti un altro, a Roma i casting per il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ecco quando (Di lunedì 9 maggio 2022) Avanti un altro. Sono ufficialmente aperti i casting per il programma più irriverente di sempre, con la mitica coppia Bonolis-Laurenti, imbattibili nel loro format in grado di unire diverse categorie sociali tutte sotto l’insegna del divertimento e della comicità sfrontata. Malizia, ironia, folclore, tutto riunito in un unico programma a quiz, dove le sorprese sono garantite e i colpi di scena sempre all’ordine del giorno. Leggi anche: Italia’s Got Talent 2022: quando inizia, giudici, casting e tutte le novità della nuova edizione casting aperti a Roma: le date Manca solamente una cosa per il momento: i concorrenti. Mancate proprio voi, insomma! A breve, infatti, ci saranno i provini e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022)un. Sono ufficialmente aperti iper ilpiù irriverente di sempre, con la mitica coppia, imbattibili nel loro format in grado di unire diverse categorie sociali tutte sotto l’insegna del divertimento e della comicità sfrontata. Malizia, ironia, folclore, tutto riunito in un unicoa quiz, dove le sorprese sono garantite e i colpi di scena sempre all’ordine del giorno. Leggi anche: Italia’s Got Talent 2022:inizia, giudici,e tutte le novità della nuova edizioneaperti a: le date Manca solamente una cosa per il momento: i concorrenti. Mancate proprio voi, insomma! A breve, infatti, ci saranno i provini e i ...

