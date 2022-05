“Ambiente tossico”: sfogo amaro di Veronica Peparini, troppe ingiustizie che gridano vendetta (Di lunedì 9 maggio 2022) Veronica Peparini, tra le insegnanti di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: l’accusa è pesantissima La furia di Veronica Peparini (screenshot Witty)La semifinale di Amici di Maria De Filippi continua a far discutere a causa di due episodi controversi ed in entrambi i casi con il ballerino Dario protagonista. L’allievo è stato prima preso di mira da Alessandra Celentano che ha causato una crisi di pianto dell’allievo. In un secondo momento, a causa di un pari merito nella votazione della giuria, è stato il solo allievo eliminato mentre Alex, Albe e Serena hanno conquistato la finale. Un trattamento per molti ingiustificabile e dello stesso parere sembrerebbe essere anche la sua insegnante. Veronica Peparini ha deciso di affidare un messaggio per il ballerino ... Leggi su direttanews (Di lunedì 9 maggio 2022), tra le insegnanti di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: l’accusa è pesantissima La furia di(screenshot Witty)La semifinale di Amici di Maria De Filippi continua a far discutere a causa di due episodi controversi ed in entrambi i casi con il ballerino Dario protagonista. L’allievo è stato prima preso di mira da Alessandra Celentano che ha causato una crisi di pianto dell’allievo. In un secondo momento, a causa di un pari merito nella votazione della giuria, è stato il solo allievo eliminato mentre Alex, Albe e Serena hanno conquistato la finale. Un trattamento per molti ingiustificabile e dello stesso parere sembrerebbe essere anche la sua insegnante.ha deciso di affidare un messaggio per il ballerino ...

