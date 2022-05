Traffico Roma del 08-05-2022 ore 12:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code a tratti per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia resta intenso il Traffico sulla via Flaminia conclude tra il raccordo e prima porta in quest’ultima direzione Traffico incolonnato anche sulla Cassia bis tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo segnalato anche un incidente chiusura temporanea in via Pietro Mascagni per un incidente segnalato all’altezza dell’incrocio con viale Somalia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazione a Roma Race For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno partecipa impegnati nella gara ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia resta intenso ilsulla via Flaminia conclude tra il raccordo e prima porta in quest’ultima direzioneincolonnato anche sulla Cassia bis tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo segnalato anche un incidente chiusura temporanea in via Pietro Mascagni per un incidente segnalato all’altezza dell’incrocio con viale Somalia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazione aRace For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno partecipa impegnati nella gara ...

