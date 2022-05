Tottenham | si valuta un esterno dell'Atalanta

Advertising

JuventusUn : #Juventus: sta arrivando dal #Tottenham, ok di #Conte! IL COLPO? -

Blogo Sport

... altri 35 milioni di euro dovrebbero arrivare dal cartellino di Dejan Kulusevski, che il... La Juventusofferte anche per Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Il brasiliano potrebbe ...Il terzino spagnolo delè uno dei giocatori che piace alla società bianconera ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Difficile che la società inglese lo venda a ... Il Tottenham valuta alternative a Conte La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo dovrà tener conto del bilancio societario, per questo diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Non sarà facile però cedere elementi come Aaron ...L'Atalanta deve risolvere un sovraffollamento di portieri per la prossima stagione. Tornerà, probabilmente, dal prestito al Tottenham Gollini e olter al giovane talentuoso Carnesecchi, questa stagione ...