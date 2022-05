“The Rescue”, il docu-film di E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin [TRAILER] (Di domenica 8 maggio 2022) Il racconto dell’incredibile storia di 13 ragazzi intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang nelle sale italiane dal 16 al 18 maggio Il 16, 17 e 18 maggio arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema “The Rescue”, il docu-film di E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin che racconta l’incredibile storia del disperato tentativo di salvataggio di dodici ragazzi e del loro allenatore di calcio dalle profondità della grotta thailandese di Tham Luang. Il 23 giugno 2018, dodici ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e il loro allenatore di 25 anni rimangono intrappolati a decine di metri di profondità all’interno della grotta di Tham Luang, parzialmente allagata dalle forti piogge monsoniche. Vengono dati per dispersi quasi subito ma i tentativi di localizzazione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) Il racconto dell’incredibile storia di 13 ragazzi intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang nelle sale italiane dal 16 al 18 maggio Il 16, 17 e 18 maggio arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema “The”, ildi E.che racconta l’incredibile storia del disperato tentativo di salvataggio di dodici ragazzi e del loro allenatore di calcio dalle profondità della grotta thailandese di Tham Luang. Il 23 giugno 2018, dodici ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e il loro allenatore di 25 anni rimangono intrappolati a decine di metri di profondità all’interno della grotta di Tham Luang, parzialmente allagata dalle forti piogge monsoniche. Vengono dati per dispersi quasi subito ma i tentativi di localizzazione ...

