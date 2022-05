Spezia-Atalanta 1-1 a fine primo tempo: Verde risponde a Muriel (Di domenica 8 maggio 2022) Al Picco, Spezia e Atalanta si affrontano nel lunch match della 36ª giornata di Serie A, alle 12.30: la squadra di Thiago Motta cerca punti... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Al Picco,si affrontano nel lunch match della 36ª giornata di Serie A, alle 12.30: la squadra di Thiago Motta cerca punti...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - tuttoatalanta : Tanta intensità, Verde risponde a Muriel: 1-1 al 45' tra Spezia e Atalanta - 100x100Napoli : Serie A: al termine del primo tempo l’Atalanta è sull’1-1con lo Spezia - infoitsport : Diretta Spezia-Atalanta ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -