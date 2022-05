Si accascia durante la partita, calciatore muore a 27 anni. Dimitri stava per diventare papà (Di domenica 8 maggio 2022) Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È morto Dimitri Roveri , il capitano del Quingentole. Il calciatore di 27 anni ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova. Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022) Si èto per terraladei play off. È mortoRoveri , il capitano del Quingentole. Ildi 27ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova.

Advertising

infoitinterno : Si accascia e muore durante l'uscita in moto - DAELiguria : Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita - Il Gazzettino… - rebeccalandi88 : Mantova, calciatore di 27 anni si accascia durante la partita e muore poco dopo in ospedale: Dimitri Roveri stava p… - Majden3 : RT @lavespaguido: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia durante la partita e muore poco dopo in ospedale: Dimitri Roveri stava per div… - lavespaguido : Mantova, calciatore di 27 anni si accascia durante la partita e muore poco dopo in ospedale: Dimitri Roveri stava p… -