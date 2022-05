(Di domenica 8 maggio 2022) Nell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla squadra mobile diin questi giorni nei quartieri di, Spinaceto, Prenestino,, 7 persone sono ...

Advertising

ladyonorato : “In Russia i manifestanti contro Putin sono stati picchiati e arrestati! La Russia è un regime, una dittatura!” Que… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, arrestati 7 pusher e sequestrati 36 chili di hashish. Blitz da Tufello a Centocelle - leggoit : Roma, arrestati 7 pusher e sequestrati 36 chili di hashish. Blitz da Tufello a Centocelle - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Roma, coppia di romeni ruba portafogli ai tornelli della metro: arrestati - gaiaitaliacom : Arrestati cinque cittadini italiani e due stranieri di etnia dell’est. Sequestrati 800 grammi di cocaina, 36 kg. di… -

Nel fine settimana, i carabinieri del gruppo diinvece hanno svolto un controllo straordinario nel centro della capitale. Verifiche eseguite presso diverse decine di attività commerciali e ...Uno stimato anestesista di uno degli ospedali più attivi di, era anche spacciatore vicino a ... I tre sono statie compariranno ora davanti al gip del tribunale di Tivoli. Nel frattempo l'...Nell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla squadra mobile di Roma in questi giorni nei quartieri di Tufello, Spinaceto, Prenestino, Centocelle, 7 persone sono ...coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 3 persone accusate di furto aggravato e 2 per il reato di rapina e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. Nello specifico, ...