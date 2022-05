Re Cavendish non tradisce, volata imperiale e 16ª vittoria rosa (Di domenica 8 maggio 2022) Ha vinto il re. Ha trionfato il fenomeno dell'Isola di Man. Mark Cavendish ha conquistato la terza tappa del Giro d'Italia, la sua sedicesima nella corsa rosa. Con questo successo il 36enne della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) Ha vinto il re. Ha trionfato il fenomeno dell'Isola di Man. Markha conquistato la terza tappa del Giro d'Italia, la sua sedicesima nella corsa. Con questo successo il 36enne della ...

