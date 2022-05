Nairobi, Tortu delude nei 100 senza Jacobs Vince Omanyala in 9"85, beffato Kerley (Di domenica 8 maggio 2022) Giornata deludente per i colori azzurri a Nairobi. Nella gara più attesa del Kip Keino Classic, i 100 m, Jacobs viene fermato da un virus gastrointestinale che lo costringe ad andare in ospedale per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Giornatante per i colori azzurri a. Nella gara più attesa del Kip Keino Classic, i 100 m,viene fermato da un virus gastrointestinale che lo costringe ad andare in ospedale per ...

Advertising

infoitsport : Atletica, 100 metri: Filippo Tortu settimo in 10'24 a Nairobi - infoitsport : Atletica: esordio sotto tono per Tortu, settimo in 10'24 nei 100 metri a Nairobi - infoitsport : Nairobi Live - 100: Omanyala giganteggia e batte Kerley! Tortu, così non va (ma è la prima gara) - infoitsport : Tortu non brilla a Nairobi: è settimo nei 100 metri - infoitsport : Tortu soltanto 7° nei 100m a Nairobi: oro a Omanyala -