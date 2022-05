Mihajlovic contro l’arbitraggio | l’ha detto sul rigore contro il Venezia

(Di domenica 8 maggio 2022) Si è appena conclusa la gara trae Bologna con il risultato di 4-3 per gli arancioneroverdi che hanno agguantato una piccola speranza di salvezza. Le polemiche, però, non mancano. Al minuto 73, viene fischiato una favore del. Un penalty che lascia i suoi dubbi, infatti l’allenatore rossoblù Sinisa, nell’intervista post partita attaccaBologna LE PAROLE “Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisce nemmeno quando si gioca scapoliammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c’è stato questo ...

A Sinisa, rientrato in panchina dopo lo stop forzato per le cure ospedaliere, il rigore del 3 - 3 ... A Roma c'era una trattenuta netta su Orsolini e hanno dato fallo di manodi noi. Raffica di gol al Penzo, con il Venezia che acciuffa la vittoria allo scadere e batte il Bologna dopo 10 sconfitte di fila: l'ira di Mihajlovic contro l'arbitro. Il Venezia batte il Bologna per 4-3, ... Il tecnico: "Siamo entrati in campo malissimo, sbagliando l'approccio, ma quell'episodio a favore dei veneti mi lascia perplesso"