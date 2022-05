LIVE Perugia-Civitanova 1-1, Finale volley 2022 in DIRETTA: gli umbri dominano il secondo set, 25-19 (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Out l’attacco di Yant 4-3 La pipe di Anderson 3-3 Errore al servizio Perugia 3-2 Vincente l’attacco di Leon da zona 4 2-2 Out l’attacco di Yant 1-2 Pipe di Yant 1-1 Errore al servizio Civitanova 0-1 Diagonale stretta di Lucarelli da zona 4 25-19 Primo tempo di Mengozzi! Perugia pareggia il conto dominando il secondo set! 24-19 La pipe di Lucarelli senza muro 24-18 Errore al servizio Civitanova 23-18 Vincente la parallela di Garcia da seconda linea 23-17 Errore al servizio Perugia 23-16 Mano out Rychlicki da zona 2 22-16 La parallela di Garcia da zona 2, magia di De Cecco 22-15 Muroooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèè su Juantorena, entrato per Yant 21-15 Primo tempo di Anzani 21-14 La free ball di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Out l’attacco di Yant 4-3 La pipe di Anderson 3-3 Errore al servizio3-2 Vincente l’attacco di Leon da zona 4 2-2 Out l’attacco di Yant 1-2 Pipe di Yant 1-1 Errore al servizio0-1 Diagonale stretta di Lucarelli da zona 4 25-19 Primo tempo di Mengozzi!pareggia il conto dominando ilset! 24-19 La pipe di Lucarelli senza muro 24-18 Errore al servizio23-18 Vincente la parallela di Garcia da seconda linea 23-17 Errore al servizio23-16 Mano out Rychlicki da zona 2 22-16 La parallela di Garcia da zona 2, magia di De Cecco 22-15 Muroooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèè su Juantorena, entrato per Yant 21-15 Primo tempo di Anzani 21-14 La free ball di ...

