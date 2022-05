Le verità scomode e oscurate di Bergoglio (Di domenica 8 maggio 2022) Un reportage dal campo E' quello del 4 aprile di Emanuele Giordana, inviato a Leopoli per l' Atlanteguerre.it. Scrive, tra l'altro Giordana: "La giornata di ieri a Leopoli ha concluso, con una breve ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022) Un reportage dal campo E' quello del 4 aprile di Emanuele Giordana, inviato a Leopoli per l' Atlanteguerre.it. Scrive, tra l'altro Giordana: "La giornata di ieri a Leopoli ha concluso, con una breve ...

Advertising

globalistIT : E noi ne parliamo - alessandra6517 : RT @TheDocReQ3: @rasputin_LG2 È già realtà. Sono dati reali pubblicati da FDA, quindi incontrovertibili. Mi dispiace per @twitter, sta face… - rasputin_LG2 : RT @TheDocReQ3: @rasputin_LG2 È già realtà. Sono dati reali pubblicati da FDA, quindi incontrovertibili. Mi dispiace per @twitter, sta face… - TheDocReQ3 : @rasputin_LG2 È già realtà. Sono dati reali pubblicati da FDA, quindi incontrovertibili. Mi dispiace per @twitter,… - yDinastyX : @Circo_Italia @LANGELLOTTI72 @DiegoFusaro Quali sono le verità scomode?qua tutti sbagliano non ci vuole Russia,Ucra… -

Le verità scomode e oscurate di Bergoglio Il Papa e le due verità. La guerra in Ucraina 'è un'insensata sciagura, una pazzia'. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita del Regina Coeli in piazza San Pietro. ' Nella preghiera che il ... Proibito parlare Anna Politkovskaja Proibito parlare Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: le verità scomode della Russia di Putin Mondadori, Oscar 2022 Pagg. 348, 13,00 Globalist.it Il Papa e le due. La guerra in Ucraina 'è un'insensata sciagura, una pazzia'. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita del Regina Coeli in piazza San Pietro. ' Nella preghiera che il ...Anna Politkovskaja Proibito parlare Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: ledella Russia di Putin Mondadori, Oscar 2022 Pagg. 348, 13,00 Le verità scomode e oscurate di Bergoglio