La ripartenza della Race for the cure: con oltre 50mila partecipanti il Circo Massimo si tinge di rosa (Di domenica 8 maggio 2022) Roberto Gualtieri, Isabella Marianacci e Nicola ZingarettiROMA – Si è svolta la XXIII edizione della Race for the cure di Roma con 50mila sostenitori: il più grande evento al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzato da Komen Italia nel cuore di Roma per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno e contrastare i ritardi creati dalla pandemia. Una marea rosa che ha impiegato più di 40 minuti a superare i nastri di partenza e che ha battuto un record speciale: il ritorno alla normalità. Come sempre protagoniste di questa speciale manifestazione di salute, sport e solidarietà sono state le “donne in rosa” – donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno – che con la loro testimonianza hanno contribuito negli anni ad un radicale cambiamento culturale ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) Roberto Gualtieri, Isabella Marianacci e Nicola ZingarettiROMA – Si è svolta la XXIII edizionefor thedi Roma consostenitori: il più grande evento al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzato da Komen Italia nel cuore di Roma per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno e contrastare i ritardi creati dalla pandemia. Una mareache ha impiegato più di 40 minuti a superare i nastri di partenza e che ha battuto un record speciale: il ritorno alla normalità. Come sempre protagoniste di questa speciale manifestazione di salute, sport e solidarietà sono state le “donne in” – donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno – che con la loro testimonianza hanno contribuito negli anni ad un radicale cambiamento culturale ...

Lopinionista : La ripartenza della Race for the cure: con oltre 50mila partecipanti il Circo Massimo si tinge di rosa… - ilrobyt : Relax prima della ripartenza - fuoripistanet : La campionessa in carica della W Series Jamie Chadwick ha ottenuto la vittoria nella prima gara di Miami superando… - sindacoghinelli : Ad Arezzo l’oreficeria ritrova la sua fiera, #OROAREZZO torna dopo tre anni in città nel segno della ripartenza. - reteversilia : La fragola torna regina del borgo di Terricciola, c'è il festival della ripartenza -