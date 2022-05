La nera profezia di Cacciari | Vi dico qual è il prossimo passo La guerra arriva da noi? Che cosa ci aspetta

(Di domenica 8 maggio 2022) Da questanon ci si puòre nulla di buono. Secondo Massimo, da tempo assai critico nei confronti del governo, il conflitto in Ucraina avrà risvolti tremendi: "Temo che ilsarà il passaggio a un'economia di". Il filosofo, raggiunto da Radio Radio, preannuncia un futuro nero. Con il termine "economia di", infatti, l'ex sindaco di Venezia fa riferimento alle misure di politica economica adottate dai vari governi al fine di adeguare il sistema economico nazionale alle esigenze che derivano dalla partecipazione dello Stato a un evento bellico. Frase che fa pensare che anche l'Italia, prima o poi, scenderà in campo. Ma non è tutto, perchénon nasconde la delusione della gestione della ...

Advertising

infoitsalute : Covid, dolori a orecchio e addome: cosa ci aspetta. La nera profezia dell'esperto - News24_it : Covid, dolori a orecchio e addome: cosa ci aspetta. La nera profezia dell'esperto - -

Liberoquotidiano.it

Ladell'espertoGuido Rasi , ex direttore efficace dell'Ema , l'agenzia europea del farmaco, ha lanciato l'allarme sulle nuove sub variante BA.4 e 5 di Omicrom dichiarando che: 'Il pericolo è reale'. Bisognerebbe ... Covid, dolori a orecchio e addome: cosa ci aspetta. La nera profezia dell'esperto Sarà importantissimo ora condurre dei test di immunogenicità per vedere se il siero di chi è stato vaccinato in via sperimentale con i vaccini puliti neutralizzati anche queste sotto varianti” L'estat ...Leggi anche: Certo, il terreno va presidiato, le risorse umane restano fondamentali sia per difendere un terreno, sia per conquistarlo e mantenerlo, ma le truppe senza la padronanza dei mezzi ...