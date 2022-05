Kurt Angle | “Vorrei ricreare il Team Angle con Chad Gable e Gable Steveson”

(Di domenica 8 maggio 2022) Il WWE Hall Of Famerha avuto molto successo come wrestler oltre che come atleta olimpico nel corso della sua carriera. Le sue eccellenti abilità sul ring e il solido lavoro sul personaggio lo hanno reso una megastar in tempo record e la WWE spera di ripetere il positivo esperimento con la medaglia d’oro, messo sotto contratto nel 2021 dopo la grande vittoria a Tokyo 2020. Il nuovoDurante il podcast “TheShow” l’eroe olimpico ha rivelato di essere aperto ad un possibile ritorno in WWE per essere nuovamente leader del, questa volta con ...

TSOWrestling : Che ne pensate di questa idea di Kurt Angle? #TSOS // #TSOW - TSOWrestling : Il confronto illustre tra due autentici fenomeni del mondo del wrestling // #TSOW #TSOS - Bel_Zeboo : @illuminista2 che finaccia kurt angle - Zona_Wrestling : #WWE Kurt Angle: 'Chris Jericho è il più grande di tutti i tempi' - - TSOWrestling : L'ex #WWE non ha dubbi ed elegge Chris Jericho come miglior wrestler della storia #TSOW // #TSOS -

Kurt Angle propone una nuova stable in WWE Kurt Angle ha suggerito una nuova stable alla WWE che lo vedrebbe coinvolto in prima persona. Durante l'ultima puntata del suo podcast, Kurt Angle ha lanciato un suggerimento circa la nascita di una n ...Nell'ultimo intervento nel suo personale programma, il WWE Hall of Famer ha voluto rivelare chi sono i quattro atleti che non potrebbe mai cambiare nella storia della WWE e del pro-wrestling in genera ...