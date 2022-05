Juventus U23-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2021/2022 (Di domenica 8 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus U23-Renate, match valevole per il primo turno dei Playoff nazionali del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) La, l’, latv ediU23-, match valevole per il primo turno deinazionali del campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

JuventusFCYouth : ??? @Hans14Nicolussi si racconta: dal lungo stop al rientro in campo in una serata davvero speciale ?? ?? On demand,… - Calciodiretta24 : Juventus U23 - Renate: diretta live e risultato in tempo reale - AndreaGalliano8 : RT @kaiojorgesimo: @VlnN94 Ma la Juventus U23 allora a cosa serve? Perché bisogna regalare 1,5 milioni di ingaggio annui ad una riserva (m… - kaiojorgesimo : @VlnN94 Ma la Juventus U23 allora a cosa serve? Perché bisogna regalare 1,5 milioni di ingaggio annui ad una riser… - juventino778 : RT @JuventusFCYouth: ??? @Hans14Nicolussi si racconta: dal lungo stop al rientro in campo in una serata davvero speciale ?? ?? On demand, su… -