Italia, infarto in campo: è morto un calciatore di 27 anni (Di domenica 8 maggio 2022) Una notizia terribile è giunta in queste ore da Mantova. Un giovane giocatore dilettante di 27 anni è morto in campo dopo essere stato colpito da un malore improvviso. Un evento talmente inaspettato che ha lasciato l’intera comunità completamente senza parole. La squadra del ragazzo e i tifosi si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno alla sua famiglia, la quale sta vivendo ore di angoscia e di dolore. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto in campo.



Una terribile vicenda è avvenuta in un campo da calcio in provincia di Mantova nella giornata di ieri 7 Maggio 2022. Come riportato da La Repubblica, il calciatore dilettante colpito da arresto cardiocircolatorio durante la partita amatoriale tra il Casalpoglio e il Quingentole non ce l'ha fatta. Dimitri Roveri, 27

