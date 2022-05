Incidente, morto il 21enne Davide D’Amico (Di domenica 8 maggio 2022) Un militare dell’Esercito, Davide D’Amico, di 21anni, è morto questa mattina a Ceglie Messapica (Brindisi) in un Incidente stradale avvenuto all’alba.Il giovane, residente a Villa Castelli (Brindisi), transitava lungo la Sp 24 a bordo di una Ford Fiesta quando ha perso il controllo dell’auto, sfondando il guard rail, e schiantandosi contro due alberi di ulivo dopo un volo di alcuni metri.L’Incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 5: sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. All’arrivo dei soccorsi il giovane era già morto. Le operazioni di recupero del mezzo sono andate avanti per ore sulla provinciale, con l’intervento anche di una gru dei Vigili del Fuoco. D’Amico prestava servizio nella Caserma “Zappala” di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 8 maggio 2022) Un militare dell’Esercito,, di 21anni, èquesta mattina a Ceglie Messapica (Brindisi) in unstradale avvenuto all’alba.Il giovane, residente a Villa Castelli (Brindisi), transitava lungo la Sp 24 a bordo di una Ford Fiesta quando ha perso il controllo dell’auto, sfondando il guard rail, e schiantandosi contro due alberi di ulivo dopo un volo di alcuni metri.L’è avvenuto pochi minuti dopo le 5: sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. All’arrivo dei soccorsi il giovane era già. Le operazioni di recupero del mezzo sono andate avanti per ore sulla provinciale, con l’intervento anche di una gru dei Vigili del Fuoco.prestava servizio nella Caserma “Zappala” di ...

Advertising

rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - ParliamoDiNews : Incidente sulla statale di Pinerolo a Saluzzo | Scontro tra auto e camion | Morto Piero Abburà, ex sindaco di Oncin… - Ale37364793 : @Big319738410 Il regista ha bruciato tutta l’isola ???? quasi ucciso un uomo ed è morto due mesi dopo durante un incidente stradale ?? - rebeccalandi88 : Incidente mortale a Bassano del Grappa: morto un ragazzo di 19 anni, altri due feriti - rebeccalandi88 : Lino Raglione morto in un incidente stradale: aveva 29 anni, era portiere del Trasacco -