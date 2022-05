Il pagellone della Serie B 21/22 (Di domenica 8 maggio 2022) Ritorni in Serie A, battaglie playoff e retrocessioni amare. Questa è stata la Serie B 21/22, forse uno dei campionati più belli degli ultimi anni. Era da tanto tempo che non si vedeva una corsa promozione così agguerrita, con quattro squadre pronte a giocarsi la Serie A all’ultimo turno. Sorprese anche nella corsa ai playoff con qualificazioni in extremis, così come per gli spareggi salvezza. Ecco pagellone della Serie B 21/22: come sono andate le promosse? Lecce 10Stagione memorabile per i salentini, che colgono la promozione dopo due anni di purgatorio e la delusione cocente dei playoff dello scorso anno. Una partenza un po’ a rilento per gli uomini di Baroni, con soli cinque punti nelle prime cinque giornate. La squadra poi si è ritrovata e ha cominciato a macinare punti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Ritorni inA, battaglie playoff e retrocessioni amare. Questa è stata laB 21/22, forse uno dei campionati più belli degli ultimi anni. Era da tanto tempo che non si vedeva una corsa promozione così agguerrita, con quattro squadre pronte a giocarsi laA all’ultimo turno. Sorprese anche nella corsa ai playoff con qualificazioni in extremis, così come per gli spareggi salvezza. EccoB 21/22: come sono andate le promosse? Lecce 10Stagione memorabile per i salentini, che colgono la promozione dopo due anni di purgatorio e la delusione cocente dei playoff dello scorso anno. Una partenza un po’ a rilento per gli uomini di Baroni, con soli cinque punti nelle prime cinque giornate. La squadra poi si è ritrovata e ha cominciato a macinare punti ...

Advertising

sowmyasofia : Il pagellone della Serie B 21/22 - AndyMichaelbed : RT @playitusa_com: Suggelliamo un gran bel draft con il doveroso pagellone per tutte e sedici le squadre della AFC: la NFC, come tradizione… - playitusa_com : Suggelliamo un gran bel draft con il doveroso pagellone per tutte e sedici le squadre della AFC: la NFC, come tradi… - tuttoatalanta : Le pagelle della Salernitana - Gyomber quasi perfetto, secondo gol per Ederson - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Il pagellone della settimana: Benzema, un... 9 da Pallone d'Oro. Vlahovic 5: che -