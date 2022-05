Guerra Ucraina: il G7 unito vuole la sconfitta russa. Da Usa impegno per stop a petrolio ma slitta ancora l'ok Ue a embargo (Di domenica 8 maggio 2022) 'Restiamo uniti nella nostra decisione che il presidente Putin non deve vincere questa Guerra' è la conclusione della dichiarazione finale del vertice tra i leader del G7, che si sono impegnati a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) 'Restiamo uniti nella nostra decisione che il presidente Putin non deve vincere questa' è la conclusione della dichiarazione finale del vertice tra i leader del G7, che si sono impegnati a ...

Advertising

matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - Ilsaggiopetty : RT @Italiantifa: Critichiamo giustamente i neonazisti che sono su entrambi i fronti nella guerra in Ucraina, mentre li abbiamo a casa nostr… - Waits5 : RT @lucianocapone: Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina Matteo Salvini non ha fatto mai fatto un tweet contro Putin. Mai un attacco, mai… -