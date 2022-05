Energia pulita sì, ma con intelligenza. Il commento di Paganini (Di domenica 8 maggio 2022) Abbiamo bisogno di batterie per accumulare l’Energia che ciascuno di noi può produrre autonomamente da fonti pulite. Spazzi, città ed edifici devono trasformarsi per accompagnare lo sviluppo delle nuove forme di produzione energetica. Anche le nostre abitudini dovranno cambiare. Il successo delle fonti rinnovabili come l’eolico, il solare, e l’idrico, è direttamente proporzionale alla capacità di accumulare l’Energia che producono. Dobbiamo investire nell’innovazione delle batterie per accumulare l’Energia che creiamo: più performanti, meno costose, più piccole, e soprattutto più sostenibili. Con pannelli, pale, turbine e quant’altro l’innovazione tecnologica creerà, ciascuno di noi sarà in grado di produrre Energia da fonti pulite, come il sole, il vento, l’acqua, i rifiuti, ecc. Il problema è che la produzione da ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Abbiamo bisogno di batterie per accumulare l’che ciascuno di noi può produrre autonomamente da fonti pulite. Spazzi, città ed edifici devono trasformarsi per accompagnare lo sviluppo delle nuove forme di produzione energetica. Anche le nostre abitudini dovranno cambiare. Il successo delle fonti rinnovabili come l’eolico, il solare, e l’idrico, è direttamente proporzionale alla capacità di accumulare l’che producono. Dobbiamo investire nell’innovazione delle batterie per accumulare l’che creiamo: più performanti, meno costose, più piccole, e soprattutto più sostenibili. Con pannelli, pale, turbine e quant’altro l’innovazione tecnologica creerà, ciascuno di noi sarà in grado di produrreda fonti pulite, come il sole, il vento, l’acqua, i rifiuti, ecc. Il problema è che la produzione da ...

