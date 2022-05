Elisabetta Franchi e le parole sulle donne over 40: «Sono stata fraintesa». La precisazione social (Di domenica 8 maggio 2022) Elisabetta Franchi, con il suo brand conosciuto in tutto il mondo, è una delle stiliste più note e apprezzate nel panorama della moda italiana. Ma anche i miti, a volte, finiscono nella polvere per qualche frase non compresa, o per qualche scivolone dialettico: è successo ieri, quando dopo un suo intervento ad un incontro organizzato dal quotidiano Il Foglio, la Franchi ha parlato delle donne manager e della eterna lotta femminile del dover scegliere spesso tra la famiglia e la carriera. Nello specifico, la stilista ha detto che per le posizioni di vertice, lei spesso sceglie donne over 40 per evitare di “perderle” per mesi per eventuali gravidanze. «Va fatta una premessa: oggi le donne le ho messe ma Sono anta, questo va detto, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 8 maggio 2022), con il suo brand conosciuto in tutto il mondo, è una delle stiliste più note e apprezzate nel panorama della moda italiana. Ma anche i miti, a volte, finiscono nella polvere per qualche frase non compresa, o per qualche scivolone dialettico: è successo ieri, quando dopo un suo intervento ad un incontro organizzato dal quotidiano Il Foglio, laha parlato dellemanager e della eterna lotta femminile del dscegliere spesso tra la famiglia e la carriera. Nello specifico, la stilista ha detto che per le posizioni di vertice, lei spesso sceglie40 per evitare di “perderle” per mesi per eventuali gravidanze. «Va fatta una premessa: oggi lele ho messe maanta, questo va detto, ...

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - stanzaselvaggia : Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e… - Divorex8 : RT @CharlyMatt: Quindi non solo la ministra non sta commentando ora le parole di Elisabetta Franchi, ma quando ha avuto la possibilità di… - maratere3 : RT @DarkLadyMouse: Qurst'anno gli auguri per la festa della mamma più originali li ha fatti Elisabetta Franchi. -