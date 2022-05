Covid oggi Lazio, 3.278 contagi e 5 morti: a Roma 1.764 casi (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.278 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.764. “oggi nel Lazio su un totale di 24.461 tamponi, si registrano 3.278 nuovi casi positivi (-300), sono 4 i decessi (-3), 982 i ricoverati (-76), 56 le terapie intensive (-2) e +3.215 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Più in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.278 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4. Ai nuovisono 1.764. “nelsu un totale di 24.461 tamponi, si registrano 3.278 nuovipositivi (-300), sono 4 i decessi (-3), 982 i ricoverati (-76), 56 le terapie intensive (-2) e +3.215 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Più in ...

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - max1ci6 : RT @intuslegens: Il silenzio della magistratura davanti all'esclusione dei lavoratori. Davanti ai dati sui bambini vaccinati più esposti al… - nemo_96 : @GCerqueti Che due coglioni che siete con sta cazzo di mascherina… ma sarà libero di uscire come vuole??? Che poi o… -