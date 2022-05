Corrado: “Napoli, Kvaratskhelia, mi viene da piangere. Su Ospina hanno fatto una scelta folle” (Di domenica 8 maggio 2022) Antonio Corrado, giornalista, ha parlato di Olivera e Kvaratskhelia prossimi acquisti del Napoli sul mercato. Nel corso della trasmissione “fuorigioco” in onda su Tele Vomero, sono intervenuti il giornalista della Gazzetta dello sport, Mimmo Malfintano e il giornalista Antonio Corrado. Curante il dibattito sul prossimo calciomercato del Napoli e l’addio di Ospina, Corrado ha spiegato: “David Ospina andrà quasi certamente via. Il colombiano ha il contratto in scadenza con il sodalizio campano. Poi Aurelio De Laurentiis dice che lo scudetto è una lotteria e ci credo. Non è possibile lasciare andare via a parametro zero un calciatore così importante per puntare tutto su Alex Meret così come sembra volere fare il Napoli”. Antonio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Antonio, giornalista, ha parlato di Olivera eprossimi acquisti delsul mercato. Nel corso della trasmissione “fuorigioco” in onda su Tele Vomero, sono intervenuti il giornalista della Gazzetta dello sport, Mimmo Malfintano e il giornalista Antonio. Curante il dibattito sul prossimo calciomercato dele l’addio diha spiegato: “Davidandrà quasi certamente via. Il colombiano ha il contratto in scadenza con il sodalizio campano. Poi Aurelio De Laurentiis dice che lo scudetto è una lotteria e ci credo. Non è possibile lasciare andare via a parametro zero un calciatore così importante per puntare tutto su Alex Meret così come sembra volere fare il”. Antonio ...

Advertising

napolipiucom : Corrado: 'Napoli, Kvaratskhelia, mi viene da piangere. Su Ospina hanno fatto una scelta folle' #Kvaratskhelia… - solodax : @Il_Mago_KK Quando leggo, infatti, Carletto di qua Carletto di là, come la canzonetta di Corrado...penso al Carlett… - Peppedema921 : RT @mau_vit: Finanche l’ing. Corrado Ferlaino comprese che, per puntare a traguardi importanti, bisognava “strutturare” la Società Sportiva… - OCardinal17 : RT @mau_vit: Finanche l’ing. Corrado Ferlaino comprese che, per puntare a traguardi importanti, bisognava “strutturare” la Società Sportiva… - luidamato : RT @mau_vit: Finanche l’ing. Corrado Ferlaino comprese che, per puntare a traguardi importanti, bisognava “strutturare” la Società Sportiva… -