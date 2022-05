Cartabianca di Bianca Berlinguer verso la chiusura, sostegno di Conte e Celentano: “Notizia scioccante” (Di domenica 8 maggio 2022) La Notizia della possibile eliminazione di CartaBianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, dai palinsesti della Rai ha suscitato numerose polemiche. Al fianco della conduttrice si sono schierate personalità molto diverse, come il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte e Andriano Celentano. CartaBianca di Bianca Berlinguer verso la chiusura, le parole di sostegno di Giuseppe Conte Nonostante il record di ascolti, il futuro di CartaBianca non sembra luminoso. Accusato di aver ospitato troppi ospiti “filo-russi”, il talk condotto da Bianca Berlinguer ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Ladella possibile eliminazione di, il talk condotto da, dai palinsesti della Rai ha suscitato numerose polemiche. Al fianco della conduttrice si sono schierate personalità molto diverse, come il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppee Andrianodila, le parole didi GiuseppeNonostante il record di ascolti, il futuro dinon sembra luminoso. Accusato di aver ospitato troppi ospiti “filo-russi”, il talk condotto da...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta a #CartaBianca con Bianca Berlinguer, su Rai 3. @Cartabiancarai3 - LucillaMasini : RT @Satiraptus: #Adinolfi: 'Su ordine del PD, chiudono il programma di Bianca Berlinguer. E poi il dittatore sarebbe #Putin'. No, il progra… - PinascoDanilo : RT @LeGir0ndin: Bianca #Berlinguer per il solo cognome che porta doveva pensarci bene prima di trasformare #cartabianca in un salotto compl… - Barbara62302177 : RT @_MASSlMO_: Ormai è chiaro, siamo sottomessi a una dittatura mediatica imposta da chi ci governa. Secondo la #Rai di stato, il pluralis… - OVenini : RT @maurizioacerbo: Bianca Berlinguer non ci ha mai invitato a #cartabianca ma sono contrario alla chiusura della trasmissione. Si sente pu… -