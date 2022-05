Calcio | Serie A | Salernitana-Cagliari 1-1**

(Di domenica 8 maggio 2022) Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1in un match della 36/a giornata diA disputato allo stadio 'Arechi'. Al vantaggio dei padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Verdi al 68', replica Altare al nono minuto di recupero. In classifica i granata sono diciassettesimi con 30 punti, uno in più dei sardi, due del Genoa e cinque del Venezia.

La corsa salvezza resta ancora aperta. In un finale di partita pazzesco, il colpo di testa di Altare al 99' permette al Cagliari di rimontare l'iniziale vantaggio su rigore di Verdi: contro la ...Portiere e assistman per Henry. Poi bravo su Barrow e Orsolini. Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'...Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Salernitana e Cagliari pareggiano per 1-1in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Arechi'. Al vantaggio dei padroni di casa grazie a un rigore ...Il primo tempo si chiude senza reti. Al 23' della ripresa calcio di rigore per la Salernitana per fallo ai danni di Kastanos: dal dischetto va Verdi che realizza il gol del vantaggio. Al 31' ospiti ...