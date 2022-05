Bombe russe in Lugansk | morti due ragazzi di 11 e 14 anni Le vittime tra i bambini salgono a 225

(Di domenica 8 maggio 2022) Continua l'orrore della guerra in Ucraina : un bombardamento russo avvenuto ieri sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk della regione di, ha provocato la morte di due ...

Advertising

gennaromigliore : Le bombe russe colpiscono Kiev anche durante la visita del Segretario Generale dell’ONU Guterres. L’ennesima dramma… - luigidimaio : Altre bombe russe esplodono in #Ucraina, oggi su Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu… - Avvenire_Nei : Alina Peregudova, campionessa di 14 anni, uccisa dalle bombe russe a Mariupol - roberto_carboni : RT @DamianoOppici: @LaStampa 'Si è svegliata da un coma durato oltre tre mesi. Stava scappando dalla guerra, dalle bombe russe' La guerra… - Giu_Fabiana : RT @dealbi: Gatto ucraino sopravvissuto alle bombe russe ... sembra fieramente ammonire i nemici che gli hanno appena distrutto la casa con… -

... sottolineando che queste cifre non sono definitive poiché il recupero delle vittime è reso difficoltoso nelle zone delle ostilità. La maggior parte dei bambini sono stati colpiti nelle regioni ...La nota acciaieria ucraina è difesa dalle truppe di Kiev ma continua a vivere sotto il costante assedio delle. guerra ucrainaDue ragazzi di 11 e 14 anni sono stati uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite sabato in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk della regione ...Continua l'orrore della guerra in Ucraina: un bombardamento russo avvenuto ieri sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk della regione di Lugansk, ha provocato ...