Bologna | Mihajlovic | 'Abbiamo preso un gol che non si vede neanche in scapoli-ammogliati Quel rigore'

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - Eurosport_IT : Una notizia stupenda! ?? #Mihajlovic | #Bologna | #SerieA - sportmediaset : Bologna, la vittoria più bella: Mihajlovic lascia l'ospedale #MIhajlovic #bologna #sportmediaset… - sportface2016 : #VeneziaBologna, #Mihajlovic duro sul rigore nel finale: 'L'arbitro forse aveva la coscienza sporca' - DiMarzio : .@BfcOfficialPage I Le parole di Sinisa #Mihajlovic dopo la sconfitta contro il @VeneziaFC_IT -

Ilprova a reagire e si fa vedere in avanti con Barrow e De Silvestri .tenta anche il cambio tattico e al 33' toglie Theate per inserire Orsolini . E proprio il neoentrato riesce ...Amaro ritorno in panchina perdopo il nuovo stop forzato a causa della leucemia. La ... Ilribalta il risultato con Orsolini, Arnautovic e Schouten. Nel finale, però, il Venezia ha la ...(Sky Sport) Ha voglia di parlare di calcio Mihajlovic e il suo Bologna gli ha dato soddisfazioni non di poco conto: non ha mai perso e ha vinto contro l'Inter. Ma dopo due giorni sul campo con i suoi ...Mihajlovic. Il Bologna sorride: Mihajlovic torna in panchina per la partita fuori casa contro il Venezia. Un particolare riferimento è stato fatto alla partita del Bologna contro l’Inter. (Yahoo ...