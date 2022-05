ATP Roma 2022, non sará presente alcun francese! Smacco storico, non accadeva da mezzo secolo (Di domenica 8 maggio 2022) In seguito alle sconfitte di ieri di Benoit Paire, Adrian Mannarino e Ugo Humbert rispettivamente contro Dusan Lajovic, Tallon Griekspoor e Brandon Nakashima, la Francia è stata costretta a dire addio anzitempo al Masters 1000 di Roma 2022. Anche a causa del forfait di Gael Monfils, nessun transalpino sarà dunque presente nel tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia per la prima volta dopo oltre mezzo secolo, ovvero dal 1971. Si tratta di un tristissimo epilogo che deve assolutamente far riflettere un Paese intero. ATP Roma 2022, Qualificazioni: Zeppieri unico italiano ancora in corsa. Eliminati Rune e Paire A tenere alto l’onore francese, ci proverà quindi Alize Cornet, numero 37 del ranking WTA e unica transalpina presente ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) In seguito alle sconfitte di ieri di Benoit Paire, Adrian Mannarino e Ugo Humbert rispettivamente contro Dusan Lajovic, Tallon Griekspoor e Brandon Nakashima, la Francia è stata costretta a dire addio anzitempo al Masters 1000 di. Anche a causa del forfait di Gael Monfils, nessun transalpino sarà dunquenel tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia per la prima volta dopo oltre, ovvero dal 1971. Si tratta di un tristissimo epilogo che deve assolutamente far riflettere un Paese intero. ATP, Qualificazioni: Zeppieri unico italiano ancora in corsa. Eliminati Rune e Paire A tenere alto l’onore francese, ci proverà quindi Alize Cornet, numero 37 del ranking WTA e unica transalpina...

Advertising

infoitsport : ATP Roma 2022 oggi: orari domenica 8 maggio, programma, tv, streaming, italiani in campo - infoitsport : LIVE Passaro-Garin, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l'impresa contro il n.39 - infoitsport : LIVE Arnaldi-Cilic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il 21enne n.277 del mondo cerca il colpaccio - zazoomblog : LIVE Arnaldi-Cilic ATP Roma 2022 in DIRETTA: il 21enne n.277 del mondo cerca il colpaccio - #Arnaldi-Cilic… - zazoomblog : LIVE Passaro-Garin ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l’impresa contro il n.39 - #Passaro-Garin… -