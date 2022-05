Verona-Milan, Casale: “Vogliamo conquistare il record di punti in Serie A” (Di sabato 7 maggio 2022) Nicolò Casale, difensore dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match contro il Milan, valido per la 36^ giornata di Serie A: “Partita importante per noi, Vogliamo conquistare un’altra vittoria. Il nostro obiettivo è battere il record di punti del Verona in Serie A“. Casale ha poi parlato della Fatal Verona: “Molti parenti e amici me ne hanno parlato e io stesso sono andato ad informarmi. Si tratta di partite storiche. Noi ci riproveremo, ma non perché Verona sia fatale ai rossoneri in ottica scudetto bensì per il record di punti“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Nicolò, difensore dell’Hellas, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match contro il, valido per la 36^ giornata diA: “Partita importante per noi,un’altra vittoria. Il nostro obiettivo è battere ildidelinA“.ha poi parlato della Fatal: “Molti parenti e amici me ne hanno parlato e io stesso sono andato ad informarmi. Si tratta di partite storiche. Noi ci riproveremo, ma non perchésia fatale ai rossoneri in ottica scudetto bensì per ildi“. SportFace.

