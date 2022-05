Uccise due poliziotti in questura, assolto. Il padre di Matteo Demenego: ‘Mi vergogno di essere italiano’ (Di sabato 7 maggio 2022) “Mi vergogno di essere italiano”. A parlare è Fabio Demenego, padre di Matteo, uno dei due poliziotti uccisi il 4 ottobre del 2017 all’interno della questura di Trieste. Ieri, nel corso dell’udienza che vede imputato il domicano Alejandro Augusto Stephan Meran, il Pubblico Ministero Federica Riolino ha chiesto l’assoluzione. Leggi anche: E’ di Velletri uno dei poliziotti uccisi: i Castelli piangono il 31enne Matteo Demenego Il processo Il Pm ha giustificato la sua richiesta, fatta “non a cuor leggero”, in quanto Meran avrebbe commesso il fatto in una condizione di “totale vizio mentale”. Questo lo renderebbe non imputabile. E quindi da assolvere. Ieri l’udienza si è svolta alla presenza del padre e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) “Midiitaliano”. A parlare è Fabiodi, uno dei dueuccisi il 4 ottobre del 2017 all’interno delladi Trieste. Ieri, nel corso dell’udienza che vede imputato il domicano Alejandro Augusto Stephan Meran, il Pubblico Ministero Federica Riolino ha chiesto l’assoluzione. Leggi anche: E’ di Velletri uno deiuccisi: i Castelli piangono il 31enneIl processo Il Pm ha giustificato la sua richiesta, fatta “non a cuor leggero”, in quanto Meran avrebbe commesso il fatto in una condizione di “totale vizio mentale”. Questo lo renderebbe non imputabile. E quindi da assolvere. Ieri l’udienza si è svolta alla presenza dele ...

