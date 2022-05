Tottenham, Conte via? I nomi dei possibili sostituti! (Di sabato 7 maggio 2022) Antonio Conte si sta preparando per la sfida di Anfield contro il Liverpool di questa sera. Nel frattempo la società londinese si sta muovendo per cercare possibili sostituti dell’allenatore italiano. Conte ha ereditato il Tottenham a novembre da Espiritu Santo e da quel momento ha fatto un buon lavoro con la squadra, in lotta per il quarto posto. Il contratto dell‘allenatore salentino scade nel 2023, ma in Inghilterra c’è preoccupazione che Conte possa andare via già quest’estate. Secondo il Telegraph sono due i nomi sulla lista del Club: Roberto Mancini e Mauricio Pochettino. Mancini Pochettino Tottenham Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, ha ancora un contratto con gli azzurri fino al 2026, mentre Mauricio Pochettino, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Antoniosi sta preparando per la sfida di Anfield contro il Liverpool di questa sera. Nel frattempo la società londinese si sta muovendo per cercaresostituti dell’allenatore italiano.ha ereditato ila novembre da Espiritu Santo e da quel momento ha fatto un buon lavoro con la squadra, in lotta per il quarto posto. Il contratto dell‘allenatore salentino scade nel 2023, ma in Inghilterra c’è preoccupazione chepossa andaregià quest’estate. Secondo il Telegraph sono due isulla lista del Club: Roberto Mancini e Mauricio Pochettino. Mancini PochettinoRoberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, ha ancora un contratto con gli azzurri fino al 2026, mentre Mauricio Pochettino, ...

