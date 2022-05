Tolosa, RedBird sorride. il club francese promosso in Ligue 1 / News (Di sabato 7 maggio 2022) Il Tolosa, grazie alla vittoria con il Nimes, conquista la promozione in Ligue 1. RedBird, la società che vuole il Milan, possiede l'85% del club Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 maggio 2022) Il, grazie alla vittoria con il Nimes, conquista la promozione in1., la società che vuole il Milan, possiede l'85% del

Advertising

PianetaMilan : #Tolosa, #RedBird sorride. il club francese promosso in #Ligue1 / News #ACMilan #Milan #SempreMilan - Coloriousparte6 : @Spina14_acm @ItsAhmedIndeed Ma Redbird è una frode gestisce 6 miliardi di asset e deve spenderne 1 miliardo per il… - JohSogos : Beato il Chelsea che è stato venduto in modo tradizionale,mentre @Elliottinvmgmt merda ?????? fa giochi sporchi con gl… - JohSogos : @capuanogio Cazzate messe in giro da ambienti Elliott ! Queste operazioni di fanno tutte con prestiti o bond , ness… - SevenUp89 : @MarcoElliottOUT @MarcoVerduz Tanto ci prende redbird che al Tolosa han fatto faville. -