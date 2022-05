Russia-Ucraina | La minaccia nucleare tattica, tra simulazioni e precedenti: “Una nube oltre il confine innescherebbe l’escalation” (Di sabato 7 maggio 2022) “La Russia non ha alcuna intenzione di usare armi nucleari”, dice oggi il ministro degli Esteri Lavrov, che però più volte in passato ha dichiarato di non escluderlo affatto. Tanto che da settimane i telegiornali della tv di Stato russa si dilettano a mostrare ai telespettatori la potenza e rapidità distruttiva delle armi atomiche sviluppate dal Cremlino. “Ecco in quanti secondi distruggiamo Londra e Parigi, se solo Putin dà l’ordine”, spiega compiaciuto il conduttore, con tanto di mappe che disegnano le traiettorie dei missili intercontinentali e display col conteggio dei secondi che restano da vivere ai cittadini europei. Qualcosa più di una provocazione, perché il 5 maggio scorso Mosca ha ufficialmente avvisato le capitali europee (e non solo) d’aver simulato il lancio di missili Iskander dalle sue basi dell’enclave russa di Kaliningrad. Provocazione a ben guardare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Lanon ha alcuna intenzione di usare armi nucleari”, dice oggi il ministro degli Esteri Lavrov, che però più volte in passato ha dichiarato di non escluderlo affatto. Tanto che da settimane i telegiornali della tv di Stato russa si dilettano a mostrare ai telespettatori la potenza e rapidità distruttiva delle armi atomiche sviluppate dal Cremlino. “Ecco in quanti secondi distruggiamo Londra e Parigi, se solo Putin dà l’ordine”, spiega compiaciuto il conduttore, con tanto di mappe che disegnano le traiettorie dei missili intercontinentali e display col conteggio dei secondi che restano da vivere ai cittadini europei. Qualcosa più di una provocazione, perché il 5 maggio scorso Mosca ha ufficialmente avvisato le capitali europee (e non solo) d’aver simulato il lancio di missili Iskander dalle sue basi dell’enclave russa di Kaliningrad. Provocazione a ben guardare ...

