Raid russo su una scuola nel Lugansk, il governatore ucraino: «C’erano 90 persone rifugiate» – Le immagini (Di sabato 7 maggio 2022) Il governatore di Lugansk, Serhiy Haidai, ha denunciato il bombardamento da parte dei russi di una scuola nel villaggio di Belogorovka, nel distretto di Lugansk. Nei sotterranei dell’edificio avevano trovato rifugio 90 persone. Secondo quanto riferito da Haidai su Telegram, «oggi i russi “hanno combattuto” contro civili disarmati e hanno lanciato una bomba su una scuola dove si nascondeva quasi l’intero villaggio». Il governatore di Lugansk ha riferito che sinora «30 persone sono state tratte in salvo, ma le operazioni di soccorso proseguono» alla ricerca di superstiti. La scuola bombardata nel villaggio di Belogorovka La scuola bombardata nel villaggio di Belogorovka La ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Ildi, Serhiy Haidai, ha denunciato il bombardamento da parte dei russi di unanel villaggio di Belogorovka, nel distretto di. Nei sotterranei dell’edificio avevano trovato rifugio 90. Secondo quanto riferito da Haidai su Telegram, «oggi i russi “hanno combattuto” contro civili disarmati e hanno lanciato una bomba su unadove si nascondeva quasi l’intero villaggio». Ildiha riferito che sinora «30sono state tratte in salvo, ma le operazioni di soccorso proseguono» alla ricerca di superstiti. Labombardata nel villaggio di Belogorovka Labombardata nel villaggio di Belogorovka La ...

