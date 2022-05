Rai3, niente da fare: “Trasmissione chiusa”, decisione che ha del clamoroso (Di sabato 7 maggio 2022) Clima tesissimo negli uffici di Rai3 con un programma di punta sempre più vicino alla chiusura ufficiale: l’intervento decisivo Programma a rischio in casa Rai3 (screenshot RaiPlay + screenshot Twitter)Svolta epocale in casa della nota rete televisiva Rai3 con il programma Cartabianca sempre più vicino alla chiusura definitiva. Il noto talk sono ormai diversi mesi che deve fare i conti con alcune polemiche anche molto forti. Prima il caso Alessandro Orsini e la scelta di Bianca Berlinguer di averlo in studio nonostante alcune rimostranze della classe dirigente. Poi la decisione di ospitare in studio alcuni critici alla scelta dell’Italia di sostenere il Governo ucraino nella guerra contro la Russia. Una situazione che, complici anche le ultime dichiarazioni di Carlos Fuertes, sembrerebbe aver definito ... Leggi su specialmag (Di sabato 7 maggio 2022) Clima tesissimo negli uffici dicon un programma di punta sempre più vicino alla chiusura ufficiale: l’intervento decisivo Programma a rischio in casa(screenshot RaiPlay + screenshot Twitter)Svolta epocale in casa della nota rete televisivacon il programma Cartabianca sempre più vicino alla chiusura definitiva. Il noto talk sono ormai diversi mesi che devei conti con alcune polemiche anche molto forti. Prima il caso Alessandro Orsini e la scelta di Bianca Berlinguer di averlo in studio nonostante alcune rimostranze della classe dirigente. Poi ladi ospitare in studio alcuni critici alla scelta dell’Italia di sostenere il Governo ucraino nella guerra contro la Russia. Una situazione che, complici anche le ultime dichiarazioni di Carlos Fuertes, sembrerebbe aver definito ...

Advertising

Flag7721 : RT @FiLazzerini: Questo su RAI3, NON sul canale di CasaPound. Ma niente, quelli del battaglione Azov sono resistenti, eroi e martiri. Decen… - FiLazzerini : Questo su RAI3, NON sul canale di CasaPound. Ma niente, quelli del battaglione Azov sono resistenti, eroi e martiri… - miaDuni : Rai3 Mannoni dice: 'ecco l'originale Super Mario...' Niente, la speranza che sia Mario @OfficialTozzi svanisce in u… - Danieli_Solis : Finalmente un talk che sembra interessante. Dilemmi, su Rai3. 3 regole: niente attacchi personali, argomentazione,… - MarekEdelma : RT @antigone_editor: 'Se niente importa, non c'è niente da salvare.' Jonathan Safran Foer @GuandaEditore Grazie #dilemmi @GianricoCarof! E… -